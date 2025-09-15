Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 00:53

İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

Mersin'de vahşet | Bir kadın 5 yaşındaki oğlunun boğazını bıçakla kesti (AA)

GÖZALTINA ALINDI

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı.