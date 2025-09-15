Mersin'de vahşet | Bir kadın 5 yaşındaki oğlunun boğazını bıçakla kesti!
Mersin'in Toroslar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla keserek katletti.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde dehşet anları yaşandı.
5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ
İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.
İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.