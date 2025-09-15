takvim-logo

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Korkunç kaza saat 19.30 sıralarında İscehisar girişinde meydana geldi.

12 KİŞİ YARALANDI
İscehisar-Afyonkarahisar güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İscehisar Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

