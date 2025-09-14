Sahte denklik diploması şebekesi çökertildi

Yurt dışına hiç çıkmadan Ukrayna diploması alanlar ortaya çıktı. İstanbul’da 3’ü Milli Eğitim’de görevli 48 kişilik şebeke, lise mezunu dahi olmayanlara sahte belgelerle üniversite kapısı açtı. 23 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Yurt dışındaki Türkiye'de denkliği olan üniversitelerden alınmış gibi birebir sahte diploma hazırlayan "denklik" şebekesinin, diplomaları harita çizim uzmanlarına yaptırdığı ortaya çıktı. 400'den fazla lise mezunu dahi olmayan kişileri usulsüzlüklerle mezun edip birçok üniversiteye yerleşmesini sağladığı tespit edildi. İstanbul İl Emniyeti, şebekenin 48 üyesini gözaltına alındı.

3'ü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan 'Denklik Şefleri', Türk ve yabancı öğrencilerden 400 bin lira ile 2 milyon lira arasında rüşvet alarak yurt dışında okumuş gibi sahte diploma ve mezuniyet belgeleri hazırlattı. Sahte belgeleri iseharita çizim uzmanlığı bulunan kişiler hazırladı.

YURT DIŞI GÖRMEYENE UKRAYNA DİPLOMASI

Şebeke üyeleri tarafından hiç yurt dışına çıkmamış A.D isimli bir öğrenciye, Ukrayna'daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenlendi ve üniversite mezunu gösterildi. Lise mezunu olmayan çok sayıda kişinin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri'ne kayıt oldukları belirlendi. Gözaltına alınanların arasında eğitim müfettişleri, öğretmenler, bazı özel okulların müdür ve sahipleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü'nden memurları var. 23 şüpheli tutuklandı.