Üsküdar’da yol verme kavgasında maganda dehşeti! Biber gazı sıktığı anlar kamerada

Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıktı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. Saldırgan sürücü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 19:41

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altunizade Mahallesi'nde kabus anları yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

YOL VERME KAVGASINDA MAGANDA DEHŞETİ

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü.