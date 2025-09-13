Kütahya'da acı olay! 3 gün sonra baba olacaktı | Otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu (DHA)

Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

