e-Devlet kapısı yeni hizmetlere açılıyor: Ortak Bildirim Sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım daha atılıyor. e-Devlet Kapısı, elektronik tebligat (e-Tebligat) hizmetini devreye alarak vatandaşların resmi bildirimlere daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak. Yeni dönemde yalnızca tebligatlar değil, ortak ödeme ve kimlik doğrulama altyapısı da geliştirilerek “Kamu Ortak Bildirim Sistemi” hayata geçirilecek. Peki Ortak Bildirim Sistemi nedir?

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 16:15

e-Devlet Kapısı, dijital kamu hizmetlerinde yeni bir aşamaya geçiyor. "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin devreye alınmasıyla birlikte vatandaşlara resmi bildirimler tek merkezden ulaştırılacak. Bunun yanında ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları tasarlanarak farklı kurumların işlemleri arasında bütünlük sağlanacak. Peki, Ortak Bildirim Sistemi nedir, nasıl kullanılacak?

(Kaynak: AA) YENİ ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Orta Vadeli Program, dijital dönüşümü hızlandırmayı ve kamu ile özel sektörde teknolojik kapasiteyi artırmayı hedefliyor. Program kapsamında özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşüm yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinde yeni nesil teknolojilerin yaygın kullanımı öncelikli alanlar arasında yer alıyor.