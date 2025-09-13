Bursa’da yüzlerini tamamen kapatan 3 hırsız siyah-beyaz terlikleriyle yakayı ele verdi

Yaklaşık 100 bin liralık gıda ve mutfak eşyası çalan şüpheliler, polis kameralarındaki terlik detayı sayesinde tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Bursa'da 3 hırsız, yüzlerini kamufle edip kapattı. Bir işyerinden yaklaşık 100 bin liralık gıda ve mutfak eşyası çalan şüpheliler, yakalanmamak için yüzlerini komple örtüyle sardı.

Terlikleri hırsızları ele verdi (Takvim.com.tr)

Ancak polisin dikkati sayesinde, olay yerinde kameraya yansıyan siyah-beyaz terlik üzerinden kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanma çalışması sürüyor.

