Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış. Öldürmesinin ardından Hızır aradı, 'Ben kızı öldürdüm haberiniz olsun' dedi. Yani nerede olduğunu, nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Ondan sonra telefonunu kapatıyor. 17.00 civarında da gidip teslim oluyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi.

Antalya'da eski koca dehşeti! Genç kadın eşarbıyla boğularak katledildi | Cinayet öncesi ve sonrası kamerada (İHA) AĞABEY BİÇER ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ Hızır Çelik 'in arayıp, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım dediği Hanım Biçer 'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, 8 yıl önce evlendiler. 8-9 aydır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocuklar her hafta sonu tatillerde, bayramlarda görmeye şartıyla babasında kalıyordu.

"KARDEŞİMİ HER SEFERİNDE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Hızır Çelik'in boşandıktan sonra Hanım Biçer'e ulaşmaya çalıştığını söyleyen Resul Biçer, Hızır Çelik, boşandıktan hemen sonra çocuklara herhalde bakamıyor, edemiyor. Her seferinde bir şekilde ulaşıyor. Kardeşime 'Ben çocuklara bakamıyorum' diyor. Her seferinde kandırmaya çalışıyordu diye konuştu.

RECEP BİÇER PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPMIŞ

Hanım Biçer'in diğer ağabeyi Recep Biçer de 7-8 yıl beraber yaşadılar. Sonunda ayrıldılar, yapamadılar. Kardeşime bir iftira attı. Yok bana ihanet ettin, yok beni aldattın. Kızı kandırdı. Götürdü, ona ev ayarladı, ev tuttu. Ondan sonra da planlı bir şekilde yaptı. Sonucu böyle oldu. Götürdü, kızın canına kıydı. Adalet istiyorum. Adaletin en erken şekilde tecelli etmesini istiyorum. En ağır şekilde de cezalandırılmasını istiyorum. Cinayeti planlayarak ve tasarlayarak yapmış, daha önceden plan yapmış. Bilinçli isteyerek yapmış dedi

CENAZE ABİLERİ TARAFINDAN ALINDI

Hanım Biçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ağabeyleri Recep ve Resul Biçer ile diğer yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeyi aldıkları sırada büyük üzüntü yaşayan ağabeylerin güçlükle ayakta durdukları görüldü. Hanım Biçer'in cenazesi defnedilmek üzere Kepez ilçesindeki Varsak Mezarlığı'na götürüldü.

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

"ESKİ KONULARI AÇINCA KENDİMİ KAYBETTİM"

Sabah erken saatlerde Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer'in eski konuları açtığı esnada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Hızır Çelik ile Hanım Biçer'in 8 ay önce ayrıldıkları, 5 ile 7 yaşlarında 2 erkek çocuklarının olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Eski eşi Hanım Biçer'i eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldüren Hızır Çelik, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda numune veren Hızır Çelik daha sonra cezaevine götürüldü.

