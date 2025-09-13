Antalya'da eski koca dehşeti! Genç kadın eşarbıyla boğularak katledildi | Cinayet öncesi ve sonrası kamerada
Antalya'da dehşet anları meydana geldi. Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kadının eski eşiyle ile birlikte siteye girdiği, eve girdikten bir süre sonra ise cinayet zanlısının elinde poşetle tek başına çıkıp siteden uzaklaştığı anlar yer aldı.
Antalya'da evinde eski eşi Hızır Çelik'in (32) eşarpla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü Hanım Biçer'in (30) cenazesi ağabeyleri Resul ve Recep Biçer tarafından teslim alındı.
Resul Biçer, Hızır Çelik'in kardeşini 'Gel sana ev tutacağım, çocukları vereceğim' diye kandırdığını belirterek, Götürmüş orada canına kıymış dedi. Recep Biçer de Çelik'in, kardeşini tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti. Hızır Çelik'in ise ilk ifadesinde Hanım Biçer'in eski konuları açtığını ve bunun üzerine kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katına meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hanım Biçer'in cansız bendeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BENİ TEHDİT ETTİ"
Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.
EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Öldürülen Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü.
Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.