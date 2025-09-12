Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri durağında kadınların el emeği sergilendi

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Kayseri oldu. Kadınların el emeği halı ve kilimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kilim dokuyan Cennet Sınkıntı'nın hikayesi ise dinleyenleri duygulandırdı. 50 yıldır halı dokuyan Cennet Sırkıntı şunları söyledi: ''Kilim dokuyarak kızım Eda'yı tıp fakültesinde okuttum. İşimi çok seviyorum.''

