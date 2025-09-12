Mudurnu Taşçılar Köyü ayıların saldırısına uğradı: Köylüler çözüm arıyor

Bolu Mudurnu’ya bağlı Taşçılar Köyü’nde ayılar bahçelere dadanarak sebze ve meyveleri tahrip etti, kovanları parçaladı. Elektrikli teller ve ses çıkaran düzenekler kurulmasına rağmen sorun devam ediyor. Köylüler yetkililerden yardım bekliyor.

12 Eylül 2025

Bolu Mudurnu'ya bağlı Taşçılar Köyü'nü ayı kabusu sardı. Bahçelere dadadan ayılar, sebze ve meyveleri talan edip kovanları parçaladı. Köylüler, bahçelerini elektrikli tellerle çevirdi. Ayrıca ayıları korkutmak için ses çıkaran düzenekler kurdu. Ancak bir türlü çözüm bulamayan köy sakinleri, yetkililerden yardım talep etti.

