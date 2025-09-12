Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 13:56

Olay, 9 Eylül'de saat 17.00 sıralarında, Beylikbağı Mahallesi 302'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3'üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli 'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Dursune Bilgili, Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda, Havva Nur Anzerli'nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul'da toprağa verildi.

Kan donduran vahşet! Annesini ve 5 yaşındakini kardeşini öldürdü | Evden çıktığı anlar kamerada (takvim foto arşiv)

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, anne-kızın cinayet şüphelisi M.İ.G.'yi İstanbul Kadıköy'de Moda Sahili'nde yakaladı. Dursune Bilgili'nin oğlu olan şüpheli M.İ.G., emniyetteki ilk ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi.

M.İ.G.'nin annesi ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boynuna taktığı kulaklıkla apartmandan çıkan M.İ.G.'nin bir süre sonra geri gelip apartmana girdiği, üzerindeki farklı kıyafetlerle tekrar apartmandan çıktığı ve sergilediği rahat tavırlar yer aldı.