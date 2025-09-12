İzmir'de çıkan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

İzmir'in Urla ilçesinde Yeni Mahalle Dere Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda Ramazan Ümit Görgülü (34) ile eski sevgilisi Selin Angun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Ramazan Ümit Görgülü, tabancayla Angun'a ateş açtı.

Ramazan Ümit Görgülü (Takvim.com.tr)

Mermilerin isabet ettiği Angun ve birlikte oturduğu arkadaşları Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ramazan Ümit Görgülü (34) ise saklandığı evde intihar etti.