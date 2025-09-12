İstanbul’da yangında ölen kedisi için gözyaşları döktü

Ataşehir’de çıkan yangında İrem Gözde Kurtulmuş ve evcil hayvanları itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen köpek tedaviye alınırken, ‘Ares’ isimli kedi yaşamını yitirdi. Kurtulmuş’un kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

İstanbul Ataşehir'deki Medine Mescidi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede dün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. İrem Gözde Kurtulmuş ve evcil hayvanları, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını ve hayvanlarını evden çıkardı. Dumandan etkilenen 'Pamuk' isimli köpeğe ekipler müdahale etti. 'Ares' isimli kedi ise öldü. Yangın kısa sürede söndürülürken kedisinin öldüğünü gören daire sahibi Kurtulmuş, 'Beni bırakma' diyerek sarıldı.

Dakikalarca ağladı. Polis ekipleri, inceleme başlattı.

