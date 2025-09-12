Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır Yenişehir’de 20 yaşındaki Pervin Altaş, bahçedeki keçiye su verirken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Keçinin de akıma kapıldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025

Dİyarbakır Yenişehir'de yaşayan 20 yaşındaki Pervin Altaş, besledikleri keçiye su vermek için evlerinin bahçesine gitti. Elektrik direğinin yanındaki keçiyi hareketsiz gören Altaş, su vermek için keçiye dokununca kendisi de akıma kapıldı. Keçinin de akıma kapılarak öldüğü belirlendi. Yapılan kontrollerde Pervin Altaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pervin Altaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Pervin Altaş, toprağa verildi.

