İzmir Urla’da eğlence mekanında dehşet: Eski sevgilisini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

İzmir’in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma kanlı bitti. Eski sevgilisini tabancayla vuran saldırgan, 2 kişiyi de yaraladı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 10:26

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki Selin Angun hayatını kaybederken, olayda iki kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

EĞLENCE MEKANINDA TARTIŞTILAR

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

