Beyoğlu’nda sır ölüm: Faslı genç kadın rezidansta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

İstanbul Beyoğlu'nda Faslı Jawhara Aboucheikh (20), sevgilisi A.A.'nın rezidans dairesine gitti. Bir süre sonra dairede ölü halde bulundu. Paniğe kapılan A.A. kaçtı. Polis tarafından ertesi gün Bursa'da yakalanan A.A. tutuklandı. Evdeki incelemelerde kokain ele geçirildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sır olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

