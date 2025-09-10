İzmir'de karakola silahlı saldırı: 27 gözaltı

Balçova’daki polis merkezi saldırısında şehit düşen Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken şehit yakınları fenalık geçirdi. Cenaze namazını Şehit Hasan Akın’ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

İzmir'de önceki sabah saat 08.30 sıralarındaki olayda, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nin önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle polislere ateş açtı. Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda saldırgan da polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak gözaltına alındı.

Yaralanan saldırgan E.B., Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılırken, şehit Muhsin Aydemir'in eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir ile şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Aydemir, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın, çocukları Esma ve Zeynep Akın yer aldı. Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit Muhsin Aydemir'in naaşı Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Şehit Hasan Akın'ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na götürüldü.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 27 şüpheli, gözaltına alındı. E.B.'nin bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan babasının emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini söylediği öğrenildi.

EVİNDE TÜFEK TEMİZLEME SETLERİ

2 polisi şehit eden, 2 polisi de yaralayan 16 yaşındaki E.B.'nin kaldığı odada tüfek temizleme setleri ve çeşitli kitaplar bulundu. E.B.'nin birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, "Evdeydim, silah patlama seslerini duyunca pencereden baktım oğlumla. Ondan sonra şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Çok sakin bir çocuktu, çok üzüldüm şehitlerimize. Kendi de yaralandı torunum, nasıl üzülmeyeyim.'' dedi.

