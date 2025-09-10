İnegöl’de kreş havuzunda can pazarı: 4 yaşındaki Berra’nın ailesi isyanda

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kreş havuzunda boğulan 4 yaşındaki Berra Dizi’nin ailesi, ihmaller zinciri nedeniyle okul yönetimine tepki gösterdi. Anne Beyza Turan, kolluksuz havuza alınan kızının yüzme bilmediğini belirterek, “Sorumlular yargılansın.” dedi. Baba İsmail Dizi ise, “Kızım göz göre göre boğuldu, okul hâlâ açık.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde geçtiğimiz ay kreş havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin anne ve babası, olayda kreşin ihmali olduğunu iddia ediyor. Anne Beyza Turan, "Berra yüzme bilmiyordu. Kreşten veli grubuna mesaj atılarak o gün kolluk konulmaması istendi.

Kızım daha suyun üzerinde bile duramıyordu. Kollukları takılı olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi. Baba İsmail Dizi ise kreşin denetlenmediğini iddia ederek, "Kızımın ölümünden sorumlu olanların tutuklu yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

İsmail Dizi (35) yaşadıklarını şöyle anlattı: "Boğulmadan kaynaklı vücudu komple şişmişti. Minik kalbiyle çok savaştı. 7 gün sonra vefat etti." diye konuştu.

ANNE, BERRA ÇIRPINDI...

Bahçe görevlisi ile olay anında havuzda yüzen ve akşam evde annesine "Anne, Berra havuzda çırpındı, mosmor çıkardılar. Berra öldü." diyen arkadaşlarının dinlenmesini istedi.

GÖZ GÖRE GÖRE

4 kişinin gözünün önünde küçük kızının göz göre göre boğulduğunu aktaran baba İsmail Dizi, "Çocuğumuzun suda kaldığı süre okulun söylediğiyle 30 saniye. Doktorlarla konuştuğumuzda 2 ile 5 dakika kalmış olabileceğini söylediler." diye konuştu.

''OKULU HALA AÇIK''

Anne Beyza Turan (29) ise olayı şu şekilde anlattı: "Kızım sudan çıkarıldığında bana suni teneffüs yapıldığı söylendi. Kızımın boğulduğunu anladım. Bu kadar ihmale rağmen bu okul halen açık. Kızımı kucağıma bile alamadım."

