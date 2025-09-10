Ankara'da dehşet: Kayınpederi tarafından bıçaklandı, hayatını kaybetti!

Ankara'da boşanma davası için bir araya gelen aile fertleri arasında çıkan tartışmada, kayınpeder gelinini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti,

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Ankara'da yaşayan Başak Gürkan Arslan (46), 63 yaşındaki eşinden boşanmaya karar verdi. Davayı görüşmek için dün eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve 5 yaşındaki torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Arslan yaralı halde kapıyı açıp yardım istedi. Ancak peşinden giden kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu kıskıvrak yakalandı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Arslan, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyordu.

