Harç pulu ne kadar oldu, kaç TL? 2025 Yurt dışı harç pulu nereden ve nasıl alınır?

Seyahat planı olanlar, "Harç pulu ne kadar oldu, kaç TL? Yurt dışı harç pulu nereden ve nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışı çıkış harcı ücreti güncellendi. Peki 2025 yurt dışı harç pulu nereden ve nasıl alınır?

(Kaynak: AA)

2025 YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2025'te geçerli olan yurt dışı çıkış harcı 710 TL olarak uygulanıyordu. 9 Eylül 2025 tarihli ve 10381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tutar 1.000 TL olarak güncellendi. Kararın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde gerçekleştirilecek çıkışlarda ise eski ücret geçerli olacak.

2025 YURT DIŞI HARÇ PULU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Fiziksel harç pulu dönemi sona ererken, ödemeler artık tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla harç ödemesi yapmak mümkün. Ayrıca PTT şubeleri ve anlaşmalı bankaların ATM ile dijital bankacılık sistemleri de ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Havalimanlarında da uçağa binmeden önce ödeme yapılabiliyor, ancak yoğunluk nedeniyle zaman planlamasına dikkat edilmesi gerekiyor.