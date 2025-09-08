Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 17:43

ORMAN YANGINLARINA KARŞI YENİ TEDBİRLER Buna göre il genelinde 08 Eylül itibarıyla 31 Aralık 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Valilik açıkladı: Çanakkale'de orman yangınlarına karşı yeni tedbirler (DHA)

Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.