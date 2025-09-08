Komşusunu üzene ceza | Haklarım neler, nasıl bir yol izlemeliyim? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

KİRAYI ALAMAYAN NE YAPMALI?

Kiracım kirayı iki aydır ödemiyor. Evden çıkmasını istiyorum. Ne yapabilirim?

Nazım Ülkümen Kat Mülkiyeti Kanunu'nda (KMK) belirtildiği üzere, komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Rahatsızlık vermemek de bu sorumluluklar arasındadır. Kanunun 18. Maddesi'ne göre, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanuna aykırılık teşkil eder. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.



Rapor alıp tatile giden yandı (AA)

Raporlu olan çalışanımız tatile gitmiş. Fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmış.

Ne yapabiliriz?

Tevfik Ersöz İşveren tarafından işçinin, sağlık raporu alarak izne çıktığı, ardından da sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ile izin süresi zarfında tatilde olduğu anlaşılmışsa, bu durum haklı fesih yolunu açar.

İşçinin aldığı sağlık raporunun aksine tatile gitmesi İş Kanunu ve güncel Yargıtay kararları doğrultusunda doğruluk ve bağlılığa aykırı olup; işverene, haklı neden ile sözleşmeyi feshetme hakkı tanımaktadır.