Komşusunu üzene ceza | Haklarım neler, nasıl bir yol izlemeliyim? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Kilo veremeyene iade imkanı', 'İş kazasına çifte tazminat', 'Komşusunu üzene ceza', 'Kirayı alamayan ne yapmalı?' 'Rapor alıp tatile giden yandı!' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 8 Eylül 2025 tarihli yazısı...
KİLO VEREMEYENE İADE İMKANI
Diyetisyenimin programını harfiyen uyguladım. Kilo veremedim.
Paramı geri alabilir miyim?
Selin Tekin Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Size uygulanacak olan işlemlerin sıralaması ve beklenen hedef gibi sözleşme içinde yer alacak bilgiler işinizi sağlama alır. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor.
Özel hastanelerden alınan hizmetlerde hakem heyetine başvuru yapılabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.
İŞ KAZASINA ÇİFTE TAZMİNAT
İş yerinde bacağımı sakatladım.
Bana aylığımı ödemeye devam edeceklerini söylediler.
Ancak birkaç ay sonra ödemeler kesildi. Ne yapabilirim?
Turan Erkişi Geçirmiş olduğunuz kaza bir iş kazasıdır ve iş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır.
İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamışsa eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir.
Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir.
Bunun yanı sıra tedavi giderleri.
KOMŞUSUNU ÜZENE CEZA
Üst komşum çok gürültü yapıyor.
Hem bağırış çağırış seslerinden hem de yüksek sesle dinlenen müzikten dolayı rahatsızım. Ne yapabilirim?
Erhan Koç Kat Mülkiyeti Kanunu'nda (KMK) belirtildiği üzere, komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Rahatsızlık vermemek de bu sorumluluklar arasındadır. Kanunun 18. Maddesi'ne göre, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanuna aykırılık teşkil eder. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır.
Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, dava açabilirsiniz.
Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir.
Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.