SON DAKİKA | AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde gece yarısı deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük: 5.1 (Ml)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-09-09
Saat: 00:27:56 TSİ
Enlem: 38.16167 N
Boylam: 24.15417 E
Derinlik: 7 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-09-09 00:27:56
|38.16167
|24.15417
|7.0
|ML
|5.1
|Ege Denizi
|2025-09-09 00:03:38
|40.20694
|31.77278
|7.0
|ML
|2.2
|Beypazarı (Ankara)
|2025-09-09 00:02:20
|39.22722
|28.23222
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-09 00:00:51
|39.21083
|28.16583
|7.06
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-08 23:58:45
|38.13222
|38.52028
|7.0
|ML
|1.0
|Sincik (Adıyaman)
|2025-09-08 23:52:55
|39.175
|28.16944
|14.26
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)