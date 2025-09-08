takvim-logo

SON DAKİKA | AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde gece yarısı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 5.1 (Ml)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-09-09
Saat: 00:27:56 TSİ
Enlem: 38.16167 N
Boylam: 24.15417 E
Derinlik: 7 km

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde deprem (AA)AFAD büyüklüğü açıkladı: Ege Denizi'nde deprem (AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-09 00:27:56 38.16167 24.15417 7.0 ML 5.1 Ege Denizi
2025-09-09 00:03:38 40.20694 31.77278 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-09-09 00:02:20 39.22722 28.23222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-09 00:00:51 39.21083 28.16583 7.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:58:45 38.13222 38.52028 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-09-08 23:52:55 39.175 28.16944 14.26 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

