Dilan Polat ve Engin Polat arasında kriz: Engin Polat eşi ve çocuklarını evden kovdu

Cezaevinden çıktıktan sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat arasında tartışma büyüdü. Engin Polat, eşi Dilan Polat ile çocuklarını evden çıkardı. Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu’nun evine sığınırken yaşananlara dair sert açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

Cezaevine girip çıktıktan sonra boşanma iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat arasında kriz çıktı. Engin Polat, tartıştığı eşi ve çocuklarını evden kovdu.

Kardeşi Sıla Doğu'nun evine giden Dilan Polat, "Komedi sebeplerle bahane arıyor. Bana deli muamelesi yapıyor. Ben bayadır yalnızım hepsi deli muamelesi yapıyor. O kadar iyiyim ki ben o kadar... Yük istemiyorum ben. Normal şartlarda hepimiz evden kovulduk, Milan var diye Kader ablaya sen kalk dedim. Çocuğun sabah okulu var tek benim umurumda. Bas baya 'hepiniz bu evden gidin' dedi. Çocuk 1. sınıf başladı ne diyeyim. Valla ben konuşmayayım." dedi.

