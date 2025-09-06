Bozcaada yolunda kaybolan Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu

İş insanı Halit Yukay’ın (43), 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Cesedin deniz dibindeyken Yukay’a ait olduğu, Yalova Limanı’ndan ayrılırken sol kolundaki ‘mavi kordonlu’ saatinden teşhis edildi.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

Yalova'dan 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ıncansız bedeni Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulundu.

TCG ALEMDAR ÇIKARDI

Cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Yukay'a ait olup olmadığı, Yukay'ın Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi. Yukay'ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. TCG Alemdar kurtarma gemisi eşliğinde Yukay'ın cesedi, özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuna teslim edilen cenaze, Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aynı günün akşamı otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi, önceki gün sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi.

