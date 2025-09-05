Halit Yukay’ın cansız bedeni kazadan 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulundu, 31’inci günde çıkarıldı
Balıkesir Erdek açıklarında gemi yata çarpması sonucu denize düşen iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, Deniz Kuvvetleri dalgıçları tarafından 68 metre derinlikten çıkarıldı. Cenaze, İstanbul’a getirilerek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Yalova'dan Çanakkale'ye giderken Balıkesir Erdek açıklarında 4 Ağustos'ta bir geminin kullandığı yata çarpması sonucunda denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından denizin 68 metre altından çıkarıldı.
Cenaze, dün İstanbul'a getirildi. Karacaahmet Gasilhanesi morguna konulan Halit Yukay'ın cenazesi, yarın Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Halit Yukay'ın kazadan 19 gün sonra denizin 68. metre derinliğinde ulaşılan cansız bedeni, 31'inci günde çıkarıldı.