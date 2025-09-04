Migros Ülker çikolata kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
Migros Ülker çikolata kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Airpods Max,Apple Watch Series 10 42mm ve Stanley Pipetli Termos kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Migros Ülker çikolata kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler Airpods Max, Apple Watch Series ve Stanley Pipetli Termos 10 42mm kazandı.
Airpods Max ve Apple Watch Series 10 42mm kazanan asil ve yedek talihliler...
Stanley Pipetli Termos kazanan asil talihliler
Stanley Pipetli Termos kazanan yedek talihliler