MECLİS 2025 AÇILIŞ TARİHİ | TBMM hangi tarihte açılacak, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025-2026 yasama yılına hazırlıklarını sürdürüyor. Temmuz ayında yoğun gündem nedeniyle tatile geç giden Meclis, 21 Temmuz’da kapılarını kapatmıştı. Şimdi ise gözler, yasama çalışmalarının yeniden başlayacağı tarihe çevrildi. Yeni yasama yılı açılışıyla birlikte Meclis gündemine kritik yasa teklifleri ve düzenlemeler gelmesi bekleniyor. İşte 2025 Meclis açılış tarihi…
28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı yoğun bir mesai ile tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu süreçte 113 birleşim yaparak 822 kanun teklifini gündemine aldı. Normalde 1 Temmuz'da başlaması planlanan tatil, yoğun gündem nedeniyle 21 Temmuz'a ertelenmişti. Peki TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? İşte 2025 meclis açılış tarihi ve son durum…
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılına 1 Ekim'de merhaba diyecek. Meclis, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatil kararı almıştı. Yoğun bir yasama döneminin ardından verilen aranın ardından Meclis Genel Kurulu kritik gündem maddeleriyle yeniden çalışmaya başlayacak.
KOMİSYONLAR TATİLDE DE ÇALIŞACAK
TBMM'nin tatilde olduğu süre boyunca bazı komisyonların çalışmalarına devam edebilmesine karar verildi. Bu kapsamda; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu yasama tatili boyunca görevini sürdürdü.
7 ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
Geride kalan yasama döneminde Meclis, toplumsal sorunlara çözüm aramak ve olayları derinlemesine incelemek amacıyla 7 araştırma komisyonu oluşturdu:
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu
Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu
Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangını Komisyonu
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu
Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu
Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu
TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YENİDEN YAPILDI
Yoğun gündemli yasama döneminde TBMM Başkanlığı için de seçim gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığı görevine yeniden Numan Kurtulmuş seçildi.