MECLİS 2025 AÇILIŞ TARİHİ | TBMM hangi tarihte açılacak, yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 14:50

28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı yoğun bir mesai ile tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu süreçte 113 birleşim yaparak 822 kanun teklifini gündemine aldı. Normalde 1 Temmuz'da başlaması planlanan tatil, yoğun gündem nedeniyle 21 Temmuz'a ertelenmişti. Peki TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? İşte 2025 meclis açılış tarihi ve son durum…