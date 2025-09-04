Almanya’da ameliyat önerilen Ayşegül Pınar Türkiye’de iğne tedavisiyle ayağa kalktı

3 yıl önce merdivenlerden düşerek yürüme yetisini kaybeden Ayşegül Pınar, Almanya’da ameliyat önerilirken Türkiye’de ameliyatsız tedaviyle sağlığına kavuştu. İzmir’de Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’un uyguladığı iğne tedavisiyle Pınar, artık rahatça yürüyüp bisiklete binebiliyor.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025

Almanya'da yaşayan Ayşegül Pınar (56), 3 yıl önce merdivenlerden düşünce adeta yürüme yetisini kaybetti. Yapılan tedavi bir sonuç vermedi. Doktorlar ameliyat önerdi. O da kendisini Türk hekimlerine emanet etti.

Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur'a başvuran Pınar, Türkiye'de hiç ameliyata girmeden uygulanan tedavi sonrası ayaklarını rahatlıkla kullanabildi. Pınar, "Doktorum ilk olarak dizimde biriken sıvıyı aldı. Sonra iğne tedavisi uygulandı. Almanya'da direkt ameliyat, diz kapağı değişimi demişlerdi. Ama İzmir'de ayağa kalktım. Bisiklete bile binebiliyorum." açıklamasını yaptı.