Yemek programında birinci olmuştu! Reyhan Şef ve kocasından 28 milyonluk vurgun

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Rehyan Şef'in işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek "Reyhan Şef'in eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu" söylediğini anlattılar. Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık" dediler.