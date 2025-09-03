Şizofren oğlu saatlerce dövmüştü: Yaşlı kadına devlet el uzattı

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 10:47

Geçtiğimiz haftalarda Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini 2 saat boyunca darp ederek komaya sokan doktor M.G., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşkence anlarının güvenlik kameralarına yansıması büyük tepki toplarken, mucize eseri hayata tutunan 70 yaşındaki Hafize teyze için devlet devreye girdi. Tedavisinin ardından evine dönen yaşlı kadın, önümüzdeki günlerde huzurevine yerleştirilecek.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş 'ün (70) bakıcısı A.K., her zamanki gibi anahtarıyla eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadın kanlar içinde, baygın halde yerde yatıyordu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren bakıcı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Gümüş'ün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi 'ne kaldırılmasını sağladı.

Hafize Gönül Gümüş (Takvim foto arşiv)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, dairedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, genç doktor M.G.'nin (37) annesine yaklaşık iki saat boyunca şiddet uyguladığı ortaya çıktı. "Para bul, bana ver. Başkalarına vereceğine bana ver" diyerek saldırdığı belirlenen M.G.'nin, annesini defalarca darp ettiği tespit edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ANLAŞILDI

Yaklaşık 7 yıl tıp eğitimi alan ve babasının vefatının ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan M.G.'nin, tedaviyi reddettiği için sık sık saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan cani evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hafize Gönül Gümüş

MUCİZE ESERİ HAYATTA KALDI

Beyin kanaması geçirip günlerce yoğun bakımda kalan Hafize teyze, mucize eseri hayata tutundu. Yeniasır'ın aktardığı habere göre, tedavisinin ardından evine dönen Gümüş, devlet korumasına alındı. Önümüzdeki günlerde Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilecek.