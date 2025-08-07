Şizofreni hastası oğul, yatalak annesini saatlerce dövdü: Beyin kanaması geçiren kadın komalık oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şizofreni hastası olduğu belirtilen doktor oğlu tarafından iki saat boyunca şiddete maruz kalan yatalak anne, ağır derecede beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Denizli'de, doktor olan şizofreni hastası evladı tarafından yaklaşık iki saat boyunca darp edilen talihsiz anne komaya girdi. Annesini darp etmekle yetinmeyen şizofren evlat, evin bakıcısını da tehdit etti.

Şizofren doktor annesine saldırırken (İHA) EVE GİREN BAKICI ŞOK YAŞADI Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.