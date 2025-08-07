takvim-logo

Şizofreni hastası oğul, yatalak annesini saatlerce dövdü: Beyin kanaması geçiren kadın komalık oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şizofreni hastası olduğu belirtilen doktor oğlu tarafından iki saat boyunca şiddete maruz kalan yatalak anne, ağır derecede beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Denizli'de, doktor olan şizofreni hastası evladı tarafından yaklaşık iki saat boyunca darp edilen talihsiz anne komaya girdi. Annesini darp etmekle yetinmeyen şizofren evlat, evin bakıcısını da tehdit etti.

Şizofren doktor annesine saldırırken (İHA)Şizofren doktor annesine saldırırken (İHA)

EVE GİREN BAKICI ŞOK YAŞADI

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın yere yığıldı (İHA)Yaşlı kadın yere yığıldı (İHA)

KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri (İHA)Güvenlik kamerası görüntüleri (İHA)

BAKICIYA TEHDİTLER SAVURDU

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

