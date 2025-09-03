Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur’un ölümünde şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybeden Hiranur Nilgün Aygar’ın erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ile iki kişi gözaltında. Hiranur’un, şüpheliler tarafından hastaneye gitmeden önce otluk alana götürüldüğü ortaya çıktı. Acılı anne, kızının ölüm haberiyle yıkıldığını belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Mersin'de otomobilde tabancayla vurularak öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. ve M.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hiranur'un şüpheliler tarafından hastaneden önce otluk alana götürüldüğü ortaya çıktı. Hiranur'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarının üzerine, "Benim için çabalarsan senin için ölürüm, niye aramıyor diye düşünürken son telefon konuşmamızı hatırladım" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Acılı anne Gülten Tan, "Olay günü yayladaydım. Polislerden kızımın ölüm haberini aldım. Çiçeğimi benden kopardılar. Başka çiçekler solmasın." şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN