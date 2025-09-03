Menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını verdi!

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 18:10

Paylaş





ABONE OL

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (İHA)



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.