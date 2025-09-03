Kahramanmaraşlı genç kadın evlilik yıl dönümünde TIR kazasında iki bacağını kaybetti

Motosikletleri arızalanınca emniyet şeridine çeken Kadir ve İrem Karatutlu çiftine yardım için duran TIR, kontrolden çıkarak İrem’e çarptı. İrem Karatutlu, yaşadığı korkunç kazada iki bacağını diz altından kaybetti. Genç kadın, hayatına protezlerle devam edeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu, 26 Temmuz 2024'te evlendi. Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz'da evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti. Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş'a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu. TIR şoförü kontrölünü kaybederek İrem'e çarptı. İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti.

'PROTEZLE DEVAM EDECEĞİM'

4 farklı hastanede tedavi gören Karatutlu, tedavisi tamamlandıktan sonra evine gitti. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İrem Karatutulu, "Gözümü açtığımda bacaklarım TIR'ın altında kalmıştı. Evlilik yıl dönümüm cehenneme döndü. İki ayağımın koptuğunu görünce mahvoldum. Bundan sonra hayatıma protezlerle devam edeceğim." dedi.

Kadir Karatutlu, "Bir TIR'ın üzerimize doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. TIR ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti." şeklinde konuştu.

