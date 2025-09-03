Birecik’te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti

Şanlıurfa Birecik’te, husumetli tarafları barıştırmak isteyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, evine giderken husumetliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025

Şanlıurfa Birecik'te ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, oğlu ile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve oğlunun ilçe merkezinde tartıştığı Salih Ç.'yi barıştırmak için evine gitmek istedi. Baba Çakmak'ın arabayla geldiğini gören husumetliler, Mehmet Hıdır Çakmak'a ateş açtı. Ağır yaralanan Mehmet Çakmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı.

