Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün, nasıl niyet edilir?

İslam dünyası, yılın son kandili olan Mevlid Kandili’ni dualarla karşılamaya hazırlanıyor. Peygamber Efendimiz’in doğumunu anmak için ibadetlerle geçirilen bu gecede, namaz, dua ve zikirle gönüller arınırken, oruç tutmanın faziletleri de merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? İşte bu mübarek gecenin ibadet rehberi ve tüm merak edilenler...

İslam alemi, yılın son kandili Mevlid Kandili'ni huzur ve manevi coşkuyla karşılıyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunu anmak için ibadetlerle geçirilen bu özel gecede, dualar ediliyor, namaz ve zikirle gönüller arınıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklar ve hadislerde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu özel gecede Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak, onun hayatı ve mucizeleri hakkında okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap olarak kabul edilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, doğrudan bu geceye özgü bir ibadet olarak belirtilmemiş olsa da, bu gün veya ertesi gün oruç tutmak, bazı İslam âlimleri tarafından tavsiye edilebilir ve bu şekilde ibadet etmek, sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİL'İNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLMELİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" soruna verilen yanıt şu şekilde;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

  • Peygamber Efendimizin Hayatını Anmak: Mevlid Kandili'nde en çok tavsiye edilen ibadetlerden biri, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hayatını ve mucizelerini okumak ve dinlemektir. Bu geceyi, peygamberimizin doğumunu ve hayatını anarak değerlendirmek manevi bir fayda sağlar.
  • Dua ve İbadet: Bu özel geceyi, bol bol dua ederek ve ibadet ederek geçirmek de önemlidir. Mevlid Kandili, özellikle duaların kabul olduğu, manevi olarak yükselebileceğiniz bir dönemdir.
  • Sadaka ve Yardım: İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, sadaka vermek de bu gece için uygun olan ibadetler arasındadır. Bu tür hayır işlerinde bulunmak, dini açıdan makbul kabul edilir.
