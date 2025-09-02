Mersin'de korkunç olay! 16 yaşındaki Hira'yı erkek arkadaşı katletti | Acılı anne konuştu: "Çiçeğimi benden kopardılar"

Mersin'de 16 yaşındaki Hira Aygar, ateşli silahla başından vurularak katledildi. Önce kız arkadaşının kendisini vurduğunu öne süren H.A.Ş., ardından ise şaka yaparken Hira Aygar’ı kazara öldürdüğünü öne sürdü. H.A.Ş. ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Hira Aygar’ın annesi Gülten Tan, “Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları araba katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur' dedi.

Olay, 31 Ağustos gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.