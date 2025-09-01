takvim-logo

Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler...

Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 06.12.2024 tarihli E-40453693-255.01.02-65006 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler...
Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler...

Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

Yeni Mini Cooper 5 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil kazanan asil talihli...

Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

Sony Playstation 5 Digital Slim kazanan asil talihlileri

Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

Yeni Mini Cooper 5 Kapı Favoured 2024 Model otomobil yedek talihlisi...

Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)Çekiliş sonucu (Takvim.com.tr)

Sony Playstation 5 Digital Slim yedek talihlileri...