Beşiktaş’ta çöpte bebek cesedi bulundu: Vücudunda yanık ve kesik izleri bulundu | Anne gözaltında
İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedi bulundu. Vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.
İstanbul Beşiktaş'ta, 31 Ağustos sabah saatlerinde belediye temizlik personeli çöpleri topladığı sırada korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
AKILALMAZ CANİLİK
Olay saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin yeni doğduğu, göbek kordonunun kesildiği, ayrıca cinsiyeti tespit edilemeyen bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin bulunduğu gözlendi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS KATİLLERİ ARAMAYA BAŞLADI
Bebeğin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, bebeği öldürerek çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.
Annenin emniyetteki işlemleri sürüyor.