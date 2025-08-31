takvim-logo

Mevlid Kandilinde regl olanlar ne yapmalı? Diyanet’in açıklaması

Mevlid Kandili, bu gece tüm İslam alemi tarafından dualarla idrak ediliyor. Ancak regl döneminde olan kadınların bu özel gecede nasıl ibadet edebilecekleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda merak edilen soruları yanıtlayarak hangi ibadetlerin yapılabileceğini açıkladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili'nde, adet halinde olan kadınların ibadet durumu gündeme geldi. Vatandaşların yoğun şekilde araştırdığı konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı detaylı açıklamada bulundu.

📖 Regl İken Kur'an Okunur Mu?

Diyanet'in aktardığına göre, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde adetli veya lohusa kadınların Kur'an okumaları caiz değildir. Bu hüküm, Hz. Peygamber'in "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet, 98) hadisine dayandırılmaktadır.

Bununla birlikte:

  • Hanefi ve Şafii âlimleri, dua ve zikir kastıyla içinde dua anlamı bulunan ayetlerin okunabileceğini belirtmiştir.

  • Şafiiler, telaffuz etmeden Mushaf'a bakarak zihinden okumaya izin vermiştir.

  • Hanbeliler, besmele, hamdele gibi kısa zikirlerin söylenebileceğini ifade etmiştir.

  • Maliki mezhebinde ise farklı görüşler vardır. Bazı Malikiler, eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunulabileceğini ve Kur'an okunabileceğini kabul etmiştir. Günümüzde Kur'an eğitiminin aksamaması için bu görüşle amel edilebileceği belirtilmiştir.

Diyanet, ihtilaflı durumlarda ihtiyatlı davranmak adına ayetlerin dinlenmesi, kelime kelime tashih çalışmaları veya cihazlardan sesli takip edilmesi gibi yöntemlerin tercih edilebileceğini de vurgulamaktadır.

🙏 Regl Halindeyken Yapılabilecek İbadetler

  • Dua etmek: Herhangi bir sınırlama olmadan dua edilebilir.

  • Zikir: Tesbih çekmek, Allah'ı anmak caizdir.

  • Kur'an'dan dua mahiyetinde ayetler okumak: Fatiha, Ayetel Kürsi veya benzeri dualar niyetine okunabilir.

  • İlahi dinlemek ve salavat getirmek de yapılabilecek ibadetler arasındadır.

🕌 Adetli Kadın Camiye Girebilir Mi?

Diyanet'in açıklamasına göre, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu regl halindeki kadınların camiye girmesini caiz görmemektedir. Bu görüş, Hz. Peygamber'in "Hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini helal görmüyorum." (Ebû Dâvûd, Taharet, 94) hadisine dayandırılmaktadır.

Ancak bazı âlimler ihtiyaç halinde şu durumlarda istisna tanımıştır:

  • Camideki bir eşyayı almak,

  • Camiden kestirme bir yol olarak geçmek,

  • Teyemmüm yapmak şartıyla kısa süreli bulunmak.

Zahirî mezhebine göre ise âdetli kadın camiye girebilir. Günümüzde, özellikle mescidlerin avlusu ve müştemilatının mescidin hükmüne dahil olmadığı dikkate alınarak bu alanlarda bulunulabileceği ifade edilmektedir.

