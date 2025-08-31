Mevlid Kandilinde regl olanlar ne yapmalı? Diyanet’in açıklaması

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 20:02

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili 'nde, adet halinde olan kadınların ibadet durumu gündeme geldi. Vatandaşların yoğun şekilde araştırdığı konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı detaylı açıklamada bulundu.

Fotoğraflar: AA

📖 Regl İken Kur'an Okunur Mu?

Diyanet'in aktardığına göre, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde adetli veya lohusa kadınların Kur'an okumaları caiz değildir. Bu hüküm, Hz. Peygamber'in "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet, 98) hadisine dayandırılmaktadır.

Bununla birlikte:

Hanefi ve Şafii âlimleri , dua ve zikir kastıyla içinde dua anlamı bulunan ayetlerin okunabileceğini belirtmiştir.

Şafiiler , telaffuz etmeden Mushaf'a bakarak zihinden okumaya izin vermiştir.

Hanbeliler , besmele, hamdele gibi kısa zikirlerin söylenebileceğini ifade etmiştir.

Maliki mezhebinde ise farklı görüşler vardır. Bazı Malikiler, eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunulabileceğini ve Kur'an okunabileceğini kabul etmiştir. Günümüzde Kur'an eğitiminin aksamaması için bu görüşle amel edilebileceği belirtilmiştir.

Diyanet, ihtilaflı durumlarda ihtiyatlı davranmak adına ayetlerin dinlenmesi, kelime kelime tashih çalışmaları veya cihazlardan sesli takip edilmesi gibi yöntemlerin tercih edilebileceğini de vurgulamaktadır.