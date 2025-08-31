Salat-ı Tefriciye duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali: Dilekler için okunacak dua
Salat-ı Tefriciye duası, Müslümanlar arasında sıkıntıların çözümü ve dileklerin kabulü için en çok okunan dualardan biridir. Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve mealiyle merak edilen bu özel dua, 4444 defa okunmasıyla bilinir. Hem Arapça yazılışı hem de Türkçe okunuşu ile kolayca uygulanabilen Salat-ı Tefriciye duası hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
takvim.com.tr
Her türlü isteğin gerçekleşmesi ve zorlukların kolaylaşması için okunan Salat-ı Tefriciye duası, faziletleriyle öne çıkıyor. Arapça metni, Türkçe meali ve okunma adediyle en çok araştırılan dualardan biri olan Salat-ı Tefriciye'nin anlamı, okunuşu ve kaç kere okunması gerektiği gündemde.
📌 SALAT-I TEFRİCİYE DUASI OKUNUŞU
"Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedin el-lezî tenhallü bihi'l-ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek."
🇹🇷 TÜRKÇE ANLAMI VE MEALİ
"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve tam bir selâm ile selâm eyle. O öyle bir zâttır ki, onunla düğümler çözülür, sıkıntılar açılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara kavuşulur, güzel sonuçlara erişilir. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste, senin tarafınca bilinen bütün varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun."
🙏 SALAT-I TEFRİCİYE DUASI NE İÇİN OKUNUR?
Dertlerin ve sıkıntıların çözülmesi,
Maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanması,
Zor işlerin kolaylaşması,
Hayırlı dileklere kavuşmak,
Umutsuzluk anında kalbin ferahlaması için okunur.
Hadis kaynaklarında yer almasa da asırlardır İslam âlimleri ve mürşitler tarafından tavsiye edilen, bereketli ve faziletli bir dua olarak kabul edilmiştir.
🔢 KAÇ DEFA OKUNUR?
En yaygın bilinen sayı
4444 defa okumaktır.
Bu sayı bir istek, dilek ya da hayalin gerçekleşmesi için uygulanır.
Kişi tek başına okuyabileceği gibi birkaç kişi paylaşıp da tamamlayabilir.
Her okumada
besmele ile başlanması, niyet edilmesi ve sabırla sürdürülmesi tavsiye edilir.
Ancak unutmamak gerekir ki duanın kabulü Allah'ın iznine bağlıdır.