Salat-ı Tefriciye duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali: Dilekler için okunacak dua

🇹🇷 TÜRKÇE ANLAMI VE MEALİ

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve tam bir selâm ile selâm eyle. O öyle bir zâttır ki, onunla düğümler çözülür, sıkıntılar açılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara kavuşulur, güzel sonuçlara erişilir. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste, senin tarafınca bilinen bütün varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun."