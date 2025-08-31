Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 19:29

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sebze yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın 1.5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.