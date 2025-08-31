Kırtasiye yardımı için maddi destek

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul araç gereçlerini karşılamak amacıyla verilen bu maddi destek, SGK tarafından hak sahiplerine sağlanıyor.

31 Ağustos 2025

Kırtasiye yardımı almak isteyen kişiler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu yardım, Eğitim ve Öğretim desteği kapsamında yılda yalnızca bir kez verilir.



Ödemeler, YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrencilerin öğrenim durumu ve seviyeleri belirlenerek toplu şekilde yapılır. Kırtasiye yardımı almak isteyen vatandaşlar, herhangi bir kuruma gidip bizzat başvuru yapmak zorunda değil. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için kırtasiye yardımı ödemeleri 1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Şartları sağlayan herkes, e-Devlet üzerinden kolayca başvurusunu tamamlayabilir.



KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.