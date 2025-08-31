İşte öğrencilerin beslenme çantası...

Okula dönüş hazırlıkları sürerken annelerin önceliği beslenme çantaları oldu. Uzmanlar, çocukların gün boyu enerjik ve sağlıklı kalabilmesi için protein, tahıl, meyve-sebze ve sağlıklı içeceklerden oluşan dengeli bir öğün öneriyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Okul döneminin yaklaşmasıyla birlikte annelerin evdeki en büyük gündemi beslenme çantaları oldu. Çocukların severek yiyeceği ve sağlıklı gıdaları tercih etmeniz aslında kolay. Çocukların gün içinde hem öğrenme süreçlerinde hem de fiziksel aktivitelerinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmesi için beslenme çantasında şu dört gruptan mutlaka yiyecekler olmalı:



PROTEİN KAYNAĞI: Peynirli sandviç, haşlanmış yumurta, yoğurt veya ev köftesi.

TAHILLAR: Tam buğday ekmeği, galeta, ev yapımı poğaça veya börek.

MEYVE-SEBZE: Mevsim meyveleri, salatalık, havuç dilimleri.

SAĞLIKLI iÇECEK: Su mutlaka olmalı; ev yapımı ayran veya şekersiz komposto alternatif olabilir.