Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 22:58

Olay saat 19.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905. Sokak'ta meydana geldi. Binanın bahçe katının balkonunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

Esenler’de 4 katlı binanın bahçe katının balkonunda erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin incelemesinde, yerde yatan kişinin başından darbe alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, adreste olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edilemedi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cest, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.