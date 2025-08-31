Beşiktaş’ta çöpte bebek cesedi vahşeti: Vücudunda yanık ve kesik izleri bulundu

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 15:09

İstanbul Beşiktaş'ta, sabah saatlerinde belediye temizlik personeli çöpleri topladığı sırada korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AKILALMAZ CANİLİK

Olay saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin yeni doğduğu, göbek kordonunun kesildiği, ayrıca cinsiyeti tespit edilemeyen bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin bulunduğu gözlendi.