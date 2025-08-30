SoloTürk 30 Ağustos 2025 gösteri uçuşu nerede ve saat kaçta? SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri takvimi!
SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Anıtkabir semalarında etkileyici bir gösteri uçuşuna imza atacak. Vatandaşlar, “SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta, nerede?” sorularına yanıt arıyor. Peki SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte SoloTürk gösteri takvimi!
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16C Blok-30TM uçağıyla gerçekleştirilecek bu özel gösteri, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü başlayacak ve yaklaşık 20–27 dakika sürecek. Peki SoloTürk 30 Ağustos gösteri uçuşu saat kaçta? İşte SoloTürk, Zafer Bayramı gösterisi…
TÜRK HAVA KUVVETLERİ GÖSTERİ UÇUŞU ANITKABİR'DE GERÇEKLEŞECEK
Türk Hava Kuvvetleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde özel bir gösteri uçuşu düzenleyecek.
Gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18:45'te Anıtkabir semalarında gerçekleştirilecek. Daha önce Ağustos ayı takviminde Gölbaşı'nda planlanan gösteri ile Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşu, tek bir etkinlik olarak birleştirildi.