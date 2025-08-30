Sokak ortasında çocuk kaçırmaya çalıştı! Diyarbakır’daki şüphelinin ifadesi şoke etti

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan Gökhan Kıratlı'nın ifadesi ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

"KÖTÜ NİYETLE YAKLAŞMADIM"

Kıratlı, mahkemede verdiği ifadesinde kente 10 gün önce geldiğini belirterek, "Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim. Çocuk şahsa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum. Yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'a geldim. Ben olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim.

Sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm. Sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım.

Esnaflar araya girdi, orada aramızda esnafla arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular? Ben de 'akrabasıyım, kızarım size ne' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim" dedi.

