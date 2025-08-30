Miami tatili hüzne döndü: 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin kızı Defne, ailesiyle buluştuğu Miami'de hayatını kaybetti. Chicago’da eğitim gören Defne'nin, deniz keyfi sonrası evde uyuduğu ve sabah yatağında hareketsiz bulunduğu belirtildi. Genç kızın cenazesi İstanbul’da toprağa verilirken, cenazede gözyaşları sel oldu.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep- Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne'yi ziyaretinde genç kızın Miami'den ölüm haberi geldi. Chicago'da eğitim gören Defne'nin, anne-babası ve ikizi Melis ile birlikte Miami'de buluştuğu ve ailesiyle birlikte plaja giderek birlikte denize girdikleri ve sonrasında da acı olayın yaşandığı kaydedildi. Defne Akçakayalıoğlu'nun, evlerine döndükten sonra uyuduğu, annebabasının ise sabah saatlerinde genç kızı yatağında hareketsiz bulduğu bildirildi. Anne-baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

BİR AY ÖNCE GİTMİŞTİ

Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Defne'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi. Akçakayalıoğlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı. Öte yandan, Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi. Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi.

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. İkizi Melis de babasına sarılarak kardeşinin ardından gözyaşı döktü.

